D'Streiken an de TotalEnergies Raffinerien a Frankräich suergen no zwou Woche weider fir Enkpäss. De Sprit gëtt knapp.

21% vun de franséische Tankstelle kënnen net méi all Zorte verkafen an anerer hu ganz missen zoumaachen. Wéi gesäit d'Situatioun op den Tankstellen den Ament aus?

D'Tankstellen zu Diddenuewe waren e Mëttwoch de Moie gutt besicht. D'Automobilisten hunn deels iwwert eng Hallef Stonn misse waarden, fir bäi ze kommen. Hei koum op d'mannst e Mëttwoch nach eng Liwwerung eran. Op villen aneren Tankstelle kritt een zanter enger Woch näischt méi.

"Ech hat nogefrot, si hunn nach Sprit, ausser 95er", erkläert eng Madamm. Eng aner Automobilistin huet en Dënschdegowend schonns d'Ronne gedréit, fir eng Tankstell ze fannen. Si misst schaffe fueren. "Mee elo stinn ech an der Rei!". D'Tanken ass den Ament limitéiert. D'Chaufferen dierfe maximal 30 Liter tanken. Dat nervt, erzielt eis e jonke Mann. "Ech kann all zweeten Dag tanke goen... Mäi Patron bezilt dofir, datt ech all Kéiers eng Hallef Stonn an der Schlaang stinn."Rettungsdéngschter, Police a Camione hunn elo mol Prioritéit un der Pompel. Entretemps gesäit et awer aus, wéi wann d'Situatioun sech géif berouegen. E Mëttwoch de Mëtteg hunn d'Aarbechter an der Raffinerie vun TotalEnergies zu Donges nees mat schaffen ugefaangen. Mam Streik hätt ee sech net onbedéngt Frënn gemaach, esou e Chauffer. Hie versteet, datt d'Gewerkschaften an d'Mataarbechter an de Raffinerien onzefridde sinn, mee et kéint een net aner Leit als Geisel huelen, déi schaffe wëllen. D'Zuel vun den Tankstellen, déi mat Enkpäss geplot sinn, geet weider erof. Scho 7% manner wéi nach ugangs der Woch. E Mëttwoch den Owend um 22 Auer gëtt dann och an der Raffinerie zu Mardyck ofgestëmmt, ob een d'Aarbecht nees ophëlt oder net.