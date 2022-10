Bei engem Asaz an Zesummenhang mat engem bewaffente Mann, missten d'Pompjeeë vun Dresden 6 Polizisten aus engem brennende Gebai retten.

D'Policebeamte waren e Mëttwoch am Nomëtteg bei d'Wunnhaus geruff ginn, well Passanten e bewaffente Mann un der Fënster gesinn haten. Wéi d'Polizisten dunn agetraff sinn, soll hie mat der Pistoul, déi sech spéider als Loftpistoul erausgestallt huet, op si geschoss an d'Waff och an hir Richtung geheit hunn. De 26 Joer ale Mann huet ausserdeem domat gedreet, e selbstgebaute Sprengsaz ze zünden, sollten d'Beamten d'Wunneng betrieden.

Spéider ass an der Wunneng dann och e Feier ausgebrach, wat de Mann selwer geluecht huet. Zu dësem Zäitpunkt hat d'Police allerdéngs schonn all d'Residenten aus dem Gebai evakuéiert. D'Beamte selwer hu misse vun de Pompjeeën aus dem Gebai gerett ginn. Si goufe mat speziellen Otemmasken iwwert de Couloir vum Daach evakuéiert a wéinst dem Anootme vum Damp vum Noutdéngscht behandelt. Si koumen an d'Spidol zu weidere Behandlungen.

Wéi d'Pompjeeën de Brand geläscht haten, hu si och de 26 Joer ale Mann an der Wunneng fonnt, hie war allerdéngs dout. Déi genee Doudesursaach soll lo ënnersicht ginn.

D'Wunneng war iwwerdeems komplett ausgebrannt. Méi wéi 140 Policebeamte waren um Asaz bedeelegt.