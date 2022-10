Am Iran ass dat 15 Joer aalt Asra Panahi u senge Blessure gestuerwen, nodeems et vu Beamten an Zivil geschloe gouf.

Wéi déi iranesch Enseignantsgewerkschaft matdeelt, soll d'Schülerin scho virun enger Woch zu Ardabil gestuerwe sinn.

D'Schülerinne goufen deemno op eng "ideologesch Veranstaltung" bruecht, wou si bemol ugefaangen haten, Slogane géint Diskriminéierung an Ongläichheet ze skandéieren.

Der Gewerkschaft no goufen d'Schülerinnen do scho vu "Fraen an Zivil a verschleierte Fraen" kierperlech a verbal attackéiert, dëst och nodeems si zeréck an d'Schoul gaange sinn. Dat 15 Joer aalt Asra ass doropshin am Spidol gestuerwen, eng weider Schülerin leit den Ament am Koma.

An de Medie gëtt de Virfall iwwerdeems ënnerschiddlech duergestallt: Déi staatlech Televisioun huet deemno spéider en Interview mam Meedche sengem Monni ausgestraalt, an dem dësen zielt, et wier un engem Häerzinfarkt gestuerwen.

En iraneschen Deputéierte behaapt, d'Asra Panahi hätt Tablette geschléckt a Suicide begaangen.

An de soziale Medien hunn awer och Leit Entrëschtung iwwert de Virfall geäussert, wéi zum Beispill de fréieren iranesche Futtballspiller Ali Daei, deen an engem Instagram-Bäitrag déi zwou Versioune vum Asra Panahi sengem Doud unzweiwelt.