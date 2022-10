No just 6 Wochen um Posten als Premierministesch, huet d'Liz Truss um Donneschdeg de Mëtteg matgedeelt, dass Si zerécktrëtt.

Déi brittesch Premierministesch Liz Truss zitt elo awer d'Konsequenzen an demissionéiert als Parteicheffin vun de Konservativen an domat och als Regierungscheffin.

D'Tory-Politikerin ass en Donneschdeg de Mëtteg an der Downing Street virun d'Press gaangen a sot, datt si dem Kinnek Charles en Donneschdeg de Moien hire Récktrëtt annoncéiert huet.

Récktrëtt vum Liz Truss

Den Drock op si war an de leschten Deeg enorm, virun allem aus den eegene Reien. Ëmmer méi Tory-Parlementarier hunn hir de Réck gedréit.

E Mëttwoch hat si nach ze verstoe ginn, datt si géing kämpfen an net wéilt demissionéieren. D'Liz Truss war just 6 Wochen am Amt a si hannerléisst e gewësse politesche Chaos zu London. Déi 47 Joer al Politikerin ass virun allem iwwer hir Steierreform gefall.

De Finanzminister Kwarteng hat fir dee politesche Fiasko missten den Hutt huelen. E Mëttwoch war iwwerraschend d'Inneministesch Braverman zeréck getrueden.

Bis hir Nofolleg gekläert ass, wëll d'Liz Truss nach op deem Poste bleiwen. Als Parteicheffin ass si schonn zeréckgetrueden.