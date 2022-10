En Däitschen, deen zanter 1995 wéinst dem sexuelle Mëssbrauch vu Kanner gesicht gouf, ass en Donneschdeg am spuenesche Gran Canaria festgeholl ginn.

Wéi d'Police matdeelt, gouf hien och vun Interpol gesicht. Déi indesch Autoritéiten hunn hie beschëllegt, sech mat anere Persounen zesummegeschloss ze hunn, fir Kanner aus engem Kannerheem an Indien z'entféieren an uschléissend an Hotelle sexuell ze mëssbrauchen.

Déi spuenesch Police hat eng Enquête ageleet, kuerz nodeems hien op d'Insel agereest war. Kuerz drop gouf de Mann an enger klenger Uertschaft am Süde vun der Insel festgeholl.

Well Fluchtgefor besteet, ass hien an Untersuchungshaft komm. Déi spuenesch Justiz decidéiert elo deemnächst doriwwer, ob hien un Indien soll ausgeliwwert ginn. Spuenesche Justizexperten no kéint de Mann eng liewenslänglech Prisongsstrof kréien.