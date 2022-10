Zanter Jore gëtt dem Schauspiller ëmmer rëm sexuell Belästegung virgeworf. Elo huet de Kevin Spacey am Fall, mat deem alles ugefaangen huet, Recht kritt.

Eng Jury huet de Schauspiller en Donneschdeg zu New York an engem Zivilprozess vum Virworf vun der sexueller Belästegung fräigesprach. No kuerze Berodunge koum d'Jury zum Urteel, datt de Schauspiller Anthony Rapp keng Beweiser dofir huet, datt de Kevin Spacey hie viru méi wéi 35 Joer als 14 Joer ale Jong un engem "sexuellen oder intime Kierperdeel ugepak" hätt.

Deemno gëtt d'Fuerderung vu 40 Milliounen Dollar Schuedenersatz géint den 63 Joer ale Spacey zréckgewisen. Den zweefachen Oscar-Gewënner hat d'Geriicht ouni Kommentar verlooss, huet awer iwwert säin Affekot erkläre gelooss, datt hie frou wier, "an engem Land ze liewen, an deem d'Bierger d'Recht op e Prozess mat enger onparteiescher Jury hunn, déi hir Decisioun op Basis vu Beweiser an net vu Rumeuren oder soziale Medien huelen".

Den haut 50 Joer alen Anthony Rapp hat dem Kevin Spacey reprochéiert, hien 1986 bei enger Party an deem senger Wunneng zu Manhattan sexuell belästegt ze hunn. Den deemools 26 Joer ale Spacey soll dem Rapp un den Hënner gaange sinn, hätt hien op säi Bett gehuewen a sech kuerz op hie geluecht.

De Kevin Spacey huet d'Virwërf dementéiert a wärend dem Zivilprozess, dem Anthony Rapp säin Temoignage als "net wouer" bezeechent. Nom Urteel sot den Anthony Rapp, datt, obwuel hien "d'Urteel vun der Jury respektéiert, ännert et näischt dorun, wat him geschitt ass".