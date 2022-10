Bei engem groussen Asaz un der Grenz huet déi däitsch Police en Donneschdeg 510 Persounen am Beräich Iechternacherbréck a Wëncher kontrolléiert.

Dobäi sinn hinnen e puer Verstéiss wéinst Drogebesëtz a géint d'Waffegesetz opgefall. Och goufe verschidde Leit ugetraff, déi national respektiv international gesicht goufen, géint eng Persoun louch esouguer en Haftbefeel vir. Déi däitsch Bundespolizei gëtt dann Detailer zu verschiddenen Tëschefäll.

Esou goufen zu Waasserbëllegerbréck dräi Männer festgeholl, déi onerlaabt an Däitschland agereest sinn. Géint déi zwee Männer aus Albanien an een aus Moldawien ginn elo "aufenthaltsbeendende Maßnahmen" ageleet. Si koume virun de Riichter, dee si bis zu hirer Expulsioun an e Centre de rétention geschéckt huet.

Um Parking Markusbierg gouf dann e klenge Bus aus Polen kontrolléiert. Hei ware fënnef Leit - véier aus Georgien an een aus der Tierkei - déi an Däitschland schaffe wollten, mat u Bord, déi awer net déi néideg Pabeieren dofir haten. Si goufen dowéinst opgefuerdert, fir den Terrain vun der Bundesrepublik direkt ze verloossen. Bei der selwechter Kontroll gouf eng Schreckschosspistoul an a méi Fäll Droge saiséiert.

Zu Tréier huet sech dann en 53 Joer alen Däitschen der Police fräiwëlleg gestallt, well hie gesicht gouf. Well et en Haftbefeel vum Parquet aus Lörrach gouf, an de Mann déi 250 Euro Strof net konnt bezuelen, koum hien an de Prisong.