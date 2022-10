Ëmfroen no géingen am Moment 53% vun de Leit déi oppositionell Labour-Partei wielen a just nach 14% d'Tories. D'Liberaldemokrate kommen op 11%.

D'Tories refuséiere jo Neiwalen a sichen an den eegene Reien en neie Parteichef an domat e Premier. De Verdeedegungsminister Ben Wallace huet sech um Freideg iwwerdeems selwer aus der Course geholl. Hie sot géintiwwer der BBC, datt hie bereet wier, den Ex-Regierungschef Boris Johnson ze ënnerstëtzen.