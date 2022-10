China wëll eng Reunifikatioun mat Taiwan, am léifsten iwwert e friddleche Wee. Den Taiwan leent dogéint kategoresch of, nees zu China ze gehéieren.

Aktuell ass a China den Nationalkongress vun der kommunistescher Partei. Nieft der erwaarter Erneierung vum Mandat fir de chineesesche Generalsekretär Xi Jinping, kuckt d'Welt och op d'Aussoe vum Xi iwwer Taiwan. An entspriechend freet ee sech, wéi déi ugespaante Situatioun an der Regioun sech wäert weiderentwéckelen.

Parteikongress a China / Korrespondenz Tanja Kinnen

Dës Woch ass a China den Nationalkongress vun der kommunistescher Partei, dee just all 5 Joer organiséiert gëtt. Nieft der Definitioun vun den zukünftege Prioritéiten, gëtt och de Generalsekretär gewielt. Et gëtt erwaart, dass de Xi Jinping um Sonndeg fir eng drëtte Kéier gewielt gëtt. Bei senger Erëffnungsried ugangs der Woch war Taiwan mat een zentraalt Thema. Esou sot de Xi, dass China eng friddlech Reunifikatioun géif ustriewen, ma och ni wäert op d'Optioun verzichten, mat militäresche Mëttel d'Kontroll iwwer Taiwan ze kréien. China gesäit Taiwan jo als Deel vu sengem Territoire an ass kategoresch géint eng Onofhängegkeet vu der Insel.

Taiwan huet direkt reagéiert an eng Reunifikatioun mat China kategoresch ofgeleent. Taiwan wier e souveräne Staat an och nach ni Deel vu China gewiescht. D'Formule vun engem Land, zwee Systemer, wéi China proposéiert, wier net akzeptabel. Déi unhalend militäresch Aktivitéite vu China an der taiwanescher Meeresenge géifen d'Stabilitéit an der ganzer indo-pazifescher Regioun a Fro stellen, esou déi taiwanesch Präsidentin Tsai Ing-Wen weider.

Iwwerdeems huet de Ministère fir National Defense eng Hausse vum Militärbudget vu knapp 14% annoncéiert. De gréissten Deel wäert benotzt ginn, fir Personal, Logistik a Maintenance opzestocken. Domat géif de Budget op 18,6 Milliarden Euro, respektiv 2,4% vum BIP erhéicht ginn. Esou wëll een op déi kontinuéierlech Infraktioune vu China virun der Küst besser gerëscht sinn. China huet grad an de leschte Méint ëmmer erëm Militäraktiounen an der taiwanescher Meeresenge duerchgefouert. Och geet China ëmmer erëm an déi taiwanesch Loftiwwerwachungszon.

E militäresche Konflikt tëschent China an Taiwan hätt dann net nëmme Repercussiounen an der Regioun, ma an der ganzer Welt. Déi taiwanesch Meeresenge ass eng vun de wichtegsten Handelsstroosse weltwäit a verbënnt Japan, Südkorea, China an Taiwan mam Westen. Knapp d'Hallschent vun alle Containerschëffer weltwäit fueren hei duerch. Och ass Taiwan mat de gréisste Produzent am Chipberäich, virun allem am Beräich vun den Nanochippen, vun deene ronn 90% op der Insel produzéiert ginn. Eng militäresch Invasioun géif d'Liwwerkette stéieren an d'Fabricken an Taiwan funktiounsonfäeg maachen, mat Repercussiounen op d'Industrië weltwäit.

Ënnert dem Prinzip vu Rationalitéit, Gläichstellung a géigesäitegem Respekt wier Taiwan awer bereet, mat China un enger Léisung ze schaffen, déi vu béide Säite kéint akzeptéiert ginn, esou d'Tsai Ing-wen an hirer Deklaratioun. Fridden a Stabilitéit an der Regioun misst prioritär sinn, huet et weider geheescht.