Laangfristeg Ëmweltschied kënne bis ewell nach net confirméiert ginn, dofir misst een d’Expertise ofwaarden.

Esou e Virfall wéi op der Iechternacherbréck géing u sech wärend der alldeeglecher Exploitatioun esou gutt ewéi ni virkommen. Dat sot eis de Pressespriecher vun der däitscher Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbh, Chistian Jonnas. D’FBG ass den Déngschtleeschter, deen déi däitsch Undeeler vum NATO-Pipeline-System CEPS bedreift.

Kënnt et awer zu esou engem aussergewéinleche Virfall, da wier et d’Prioritéit, de Schued ze miniméieren a wa méiglech ganz ze eliminéieren. Wéi den 28. September bei Kontrollaarbechte vum däitschen TÜV d’Pipeline beschiedegt gouf, wier direkt eng Ëmwelt-Expertise ugefrot ginn. Doriwwer eraus gouf dee verknaschte Buedem ofgedroen. Dobäi wiere Prouwe vum Buedem geholl ginn, fir Analyse kënnen ze maachen.

30.000 Liter Kerosin waren deen Dag aus der Pipeline ausgelaf. De Buedem op där Plaz wier och tatsächlech verknascht ginn, esou wéi d’Feld direkt niewendrun. De Kerosin wier nämlech wéi duerch eng Fontaine erauskomm. D’Expertise, déi aktuell nach net fäerdeg ass, soll uginn, iwwert wéi een Zäitraum d’Sanéierung soll daueren. Fir dat besser kënnen z’analyséieren goufe sougenannt Observatiouns-Bueren installéiert. Laangfristeg Ëmweltschied kënne bis ewell nach net confirméiert ginn, dofir misst een eben d’Expertise ofwaarden. Och d’Fro no méiglechen Ëmweltschied op Lëtzebuerger Säit konnt net beäntwert ginn. D’Sauer an d’Grondwaasser sinn net impaktéiert, dat gouf schonn direkt nom Virfall matgedeelt.

Wie kënnt fir déi verursaachte Käschten op?

Well beim Accident eng Drëttfirma involvéiert war, wier nach net gekläert, wie fir de Schued, deen entstanen ass, opkënnt. Dat géing den Ament och nach gepréift ginn, esou d’FBG.

Den Tëschefall wier net duerch en Defekt an der Fernleitungsanlag provozéiert ginn, mee eben duerch Maintenanceaarbechten. Dowéinst mussen elo esouwuel d’Aarbechtsprozeduren, ewéi och d’Material an d’Aarbechtsgeschier iwwerpréift ginn. Dofir wieren och Experte vun anere Pipeline-Bedreiwer kontaktéiert ginn. D’Maintenance, bei där d’Accident geschitt ass, géing u sech zu de Standardprozeduren gehéieren, esou nach de Christian Jonnas. Dës sollen elo verbessert ginn, fir d’Sécherheet an alle Beräicher ze erhéijen.

Wéi eis scho vu Luxairport matgedeelt gouf, huet de Pressespriecher vun der Fernleitungs-Betriebsgesellschaft och confirméiert, dass de Lëtzebuerger Fluchhafen just den Dag vum Virfall net konnt beliwwert ginn. Aner Fluchhäfe waren net betraff.