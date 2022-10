Däitschland, Frankräich a Groussbritannien hunn eng onofhängeg Enquête vun de Vereenten Natiounen gefuerdert, ob den Iran Dronen u Russland geliwwert huet.

Dës géifen am Krich an der Ukrain nämlech agesat ginn, fir zivil Infrastruktur a Stied z'attackéieren, woubäi Zivilisten ëmbruecht géifen, esou d'Ambassadeure vun deenen 3 Länner an engem Bréif un den UN-Sécherheetsrot an de Generalsekretär António Guterres.

Aus der Ukrain heescht et, et hätt ee bannent dem leschte Mount méi wéi 100 iranesch Dronen iwwert dem Land ofgeschoss. D'USA reprochéieren der iranescher Arméi iwwerdeems Russland vun der Krim aus mat Dronenattacke géint d'Ukrain ënnerstëtzt ze hunn.

Russland an den Iran weisen dës Reprochen als onbegrënnte Behaaptungen zeréck. Russland huet gedreet, dass ee seng Kooperatioun am Kader vun de Vereenten Natioune misst iwwerdenken, sollt et effektiv zu esou enger Enquête kommen.