An der Nuecht op e Samschdeg gouf ee Mataarbechter vun engem Café um Tréierer Stockplatz schwéier blesséiert.

Géint 0.30 Auer koum et zu engem Sträit tëscht dem Serveur an engem 36 Joer ale Gaascht, deen dem Serveur d'Goldkette vum Hals gerappt huet. Doropshi gouf et eng kierperlecher Ausernanersetzung tëscht deenen zwee Männer, an där de Serveur vum Ugräifer mat enger futtisser Béierfläsch schwéier um Hals blesséiert gouf.

De 36 Joer ale Mann huet sech mat der Goldketten duerch d'Bascht gemaach, konnt awer kuerz no der Dot am Norde vun der Stad festgeholl ginn. D'Ketten an d'Kleeder, déi den Ugräifer zum Zäitpunkt vun der Dot unhat, konnt d'Police eegenen Aussoen no bis ewell awer nach net fannen.

De Serveur gouf iwwerdeems mat denger Ambulanz vum Café "New Mintons" an d'Klinick bruecht. Trotz senge schwéiere Blessuren ass hien net a Liewensgefor.

Wien an der Nuecht op e Samschdeg op der Plaz war oder weess, wou d'Goldkette kéint sinn, ass dozou opgeruff, sech ënnert der Nummer 00352 651 97792290 bei der Kriminalpolice Tréier ze mellen.