Virun allem Fraen hu kaum Perspektiven ënnert dem Regime vun den Taliban e fräit Liewen ze féieren.

Zanterdeems den 30. August 2021 dee leschten Evakuatiounsvol Kabul verlooss huet, sëtze vill Awunner am Land an der Fal.

Och déi, deenen eng Flucht gelongen ass, blitt ënnerwee ënner Ëmstänn de Risk vun engem sougenannten "Pushback" oder duerno enger forcéierter Réckféierung an den Afghanistan. Mä Afghanistan ass kee Land, wouhi Leit sollen zeréckgefouert ginn, ënnersträicht Amnesty International.

Am Afghanistan, grad esou wéi am Iran, kämpfen d'Fraen ëm hir Rechter. Si lafen ee grousse Risk, weise staarke Courage. Am Iran huet sech dee Widderstand méi rezent manifestéiert, am Afghanistan schonn zanter méi wéi engem Joer – zanter dem Muechtwiessel zugonschte vun den Taliban am August 2021.

Mee et ass kee Liewen. Wa Studien de Meedercher a Frae versot bleiwen, wann se just d'Aussiicht dorops hunn, zwangsbestuet ze ginn, wa se permanent an der Gefor liewen, der gesellschaftlecher Gewalt ausgesat ze sinn.

Natierlech wiisst do d'Iddi vun der Flucht – déi féiert allerdéngs just iwwert den Iran an d'Tierkei. Eng arbiträr Untersuchungshaft ka bléien, mee virun allem ginn och déi brutal sougenannt "Pushbacks". gefaart.

Bis zu 1.000 Fraen den Dag gi vum Iran zeréck an den Afghanistan geschéckt.

Am Afghanistan gëtt et zanter dem Summer d'lescht Joer eng Gesellschaft vu Leit ouni Perspektiv op Changementer, ouni Perspektiv op eng Zukunft. Et ass och doduerch, datt den Taliban-Regime sech un der Muecht kann halen, well am Géigesaz zum Nopeschland Iran besteet zu Kabul den Ament kaum e Risk, dass d'Autoritéit a Fro gestallt gëtt.