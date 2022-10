Déi konservativ Partei gesäit no hirer Defaite bei de Parlamentswalen am Abrëll eng Chance, erëm méi Support ze kréien.

Déi zwou Millioune Wieler hunn de Choix tëscht 7 Kandidate fir dëse gréisstendeels representative Posten. Well net domat gerechent gëtt, dass ee vun de Kandidate méi wéi 50 Prozent vun de Stëmme kritt, wäert duerno nach en 2. Tour mussen organiséiert ginn. Déi beschte Chancen huet, Sondagen no, aktuell de fréieren Ausseminister an der konservativer Regierung, den Anze Logar.

De liberale Premier Robert Golob hat d'Parlamentswalen am Abrëll mat méi wéi engem Drëttel vun de Stëmme gewonnen. Dat nodeems et massiv Protester géint déi viregt konservativ Regierung gouf, well dës ënnert anerem d'Mediefräiheet an d'Justiz limitéiert hätt.