Déi 2 Favoritte fir de Poste vum Premier, Boris Johnson a Rishi Sunak, hu sech bei engem Treffe e Samschdeg net op eng gemeinsam Léisung kënnen eenegen.

Dat mellen e Sonndeg eng Rei brittesch Medien. Dës hate spekuléiert, dass de fréiere Premier an de fréiere Finanzminister zesummen en Deal géifen ausschaffen, fir déi konservativ Tory-Partei net ze splécken. Ënnert anerem war am Gespréich, dass de Favorit Sunak dem Johnson e Ministerposten a senger Regierung kéint offréieren.

Ma esou en Deal soll wéi gesot elo net zustane komm sinn, esou dass béid Politiker elo weider Support bannent der eegener Partei géife sichen. E Méindeg wäerten d'Deputéiert nämlech iwwert d'Successioun vun der Liz Truss ofstëmmen.

De Sonndeg de Mëtteg huet de Rishi Sunak och offiziell fir de Poste kandidéiert, am Géigesaz zum Boris Johnson. Dat huet bis ewell och nach just d'Presidentin vun der House of Commons, d'Penny Mordaunt, gemaach. Si soll aktuell awer déi mannste Supporter ënnert den Tory-Deputéierten hunn.