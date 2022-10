Am Nord-Pas-de-Calais-Picardie an am Pas-de-Calais goufen eng Rei Dierfer vun de schwéiere Wiederen um Sonndeg uerg getraff.

Bihucourt, eng kleng Gemeng bei Arras, awer och zum Beispill Conty net wäit vun Amiens goufen um Sonndeg den Owend vun engem Tornado touchéiert. Diecher, Maueren a Beem goufe matgerappt. Och d'Stroumversuergung ass zesummegebrach. Et ass awer kee Mënsch ze Schued komm, sou déi franséisch Medien.