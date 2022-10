D'Provokatiounen tëscht Nord- a Südkorea gi weider. Laanscht déi ëmstridde Mieresgrenz koum et zu Warnschëss vu béide Säiten.

Südkorea huet fir d'éischt matgedeelt, e Méindeg viru Sonnenopgank een Handelsschëff vum Noper aus dem Beräich südlech vun der Mieresgrenz verdriwwen ze hunn. Doropshin hätt Nordkorea Artilleriegranaten an d'Pufferzon am Giele Mier geschoss. Südkorea beschëllegt d'Nopeschland, domat géint d'Militärofkommes vun 2018 verstouss ze hunn.

Déi nordkoreanesch Säit geheit Südkorea awer gläichzäiteg och vir, d'Grenz verletzt ze hunn. Ee südkoreanescht Militärboot wier an déi nordkoreanesch Zon agedrongen. Et hätt een doropshin zéng Rakéiten an d'Mier geschoss.