An Ungarn steet d'Bildungspolitik den Ament ferm an der Kritik. Zéngdausende Mënschen hunn e Sonndeg den Owend zu Budapest manifestéiert.

D'Regierung ëm de Premier Viktor Orban géif net genuch Suen an d'Educatioun stiechen an d'Léierpersonal, dat méi eng héich Pai freet, intimidéieren. Zanter dem Ufank vum Joer goufen et zu Budapest an an anere Stied ëmmer nees Demonstratiounen. Verschidde Léierer goufen entlooss, nodeems hir Participatioun bekannt gi war.

D'Regierung gesteet an, datt d'Léierpersonal net genuch bezuelt gëtt. Si wëll d'Paien awer eréischt erhéijen, wa d'Suen aus der EU dofir kommen. Wéinst der Korruptioun an de falenden demokratesche Wäerter an Ungarn huet d'EU awer eng Rei Finanzementer zeréckgehalen.