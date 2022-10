Dat ass de Bilan nom Passage vum Zyklon "Sitrang" am Bangladesch. Am Virfeld goufe ronn eng Millioun Mënschen evakuéiert.

Den tropesche Stuerm ass e Méindeg den Owend géint 21 Auer Lokalzäit mat Wandvitesse vu bis zu 80 Kilometer pro Stonn op Land getraff.

De Stuerm ass séier iwwer déi südlech Regioun vum Bangladesch gezunn an ass séier an der Haaptstad Dhaka ukomm. Do huet den Zyklon Beem entwuerzelt a Stroossen iwwerschwemmt.