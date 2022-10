Vun Israel heescht et, just e Waffelager an en Haaptquartéier vu militante Palestinenser wiere viséiert gewiescht.

D'Attacke waren haaptsächlech an der Stad Naplouse, wou 4 Leit ëm d'Liewe koumen. 2 weiderer sinn zu Ramallah Affer vun den Attacke ginn.