Wéi englesch Medie schreiwen, gouf hie bei senger Audienz beim Kinnek Charles als neie Premierminister ernannt.

NEW: Rishi Sunak becomes Prime Minister.



pictures just released show him meeting the King. Sunak becomes Charles’ second prime minister, of a reign itself not even two months old. pic.twitter.com/qAPBjbZjnP — Lewis Goodall (@lewis_goodall) October 25, 2022

Géint véierel op 11 ass d'Liz Tuss eng leschte Kéier e Méindeg virun d'Riednerpult an der Downing Street 10 komm an huet ënnerstrach, dass et eng Éier war als Premierministesch gedéngt ze hunn, dat virun allem an Zäite vum Doud vun der Queen an der Ernennung vun engem neie Kinnek.

D'Land misst weider kämpfen, fir duerch de Stuerm ze kommen, sou d'Wieder vum Tuss, déi hirem Nofollger Rishi Sunak alles Guddes op sengem Wee als neie Premier wënscht. Et wier wichteg, dass Groussbritannien gréisser Changementer an deenen nächste Joren ëmsetzt, esou nach d'Liz Tuss. Och am Krich géint Russland, misst d'Ukrain weider ënnerstëtzt ginn.

Dono ass si an de Buckingham Palace gefuer, fir do dem Kinnek offiziell hir Demissioun z'iwwerreechen. Si war jo nëmme 6 Wochen am Amt vun der Premierministerin, iert si resignéiert huet.

Um kuerz virun 1 Auer du war et um neie Premierminister, deen sech an der Downing Street un d'Natioun geriicht huet. Et wären an der Vergaangenheet Feeler gemaach ginn, ma elo géif d'Aarbecht ufänken, fir d'Land nees no fir ze bréngen.

© Daniel LEAL / AFP

Hie wéilt d'Land nees vereenegen, dat net mat Wierder, mä mat Aktiounen. Hie wéilt d'Vertraue vum Vollek nees zeréckgewannen. England géif virun enger grousser ekonomescher Kris stoen, Covid wär nach ëmmer net vum Dësch an e Krich an der Ukrain ass am Gaangen.

Den neie Premier wier sech bewosst, viru wat fir Erausfuerderungen hien an d'Land steet a géif alles maachen, fir d'Land nees an déi richteg Richtung ze steieren. Et wéilt een eng Zukunft virbereeden, fir déi et an der Vergaangenheet vill Sacrifice goufen.