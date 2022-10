Zanter en Dënschdeg ass de Rishi Sunak neie Regierungschef. Siwe Wochen nom Amtsuntrëtt vu senger Virgängerin Truss gouf hien zum Premier ernannt.

Den neie brittesche Premier Rishi Sunak gëtt e Mëttwoch déi éischt Ministerposten a senger neier Regierung bekannt.

Den aktuelle Finanzminister Jeremy Hunt soll deemno bleiwen. D'Inneministesch Suella Braverman, déi eréischt d'lescht Woch zeréckgetruede war, soll an der selwechter Funktioun erëmkommen.

Den iresche Premier Michael Martin huet dem Sunbak iwwerdeems felicitéiert, ma hien awer gläichzäiteg och opgeruff, am Sträit ëm den Nordirland-Protokoll séier ze handelen. Et géif elo eng reell Chance ginn, mat der EU eng Léisung am Douanes-Sträit ze fannen.