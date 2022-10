D'USA, Japan a Südkorea hunn Nordkorea gemeinsam gewarnt, datt e weideren Atomtest eng "beispilllos" Reaktioun rechtfäerdege géif.

"Mir sinn eis eens, eis Zesummenaarbecht weider ze verstäerken (...), fir datt Nordkorea seng illegal Aktivitéiten direkt stoppt an zu Gespréicher iwwert eng Entnukleariséierung zeréckkënnt", sou de südkoreanesche Vize-Ausseminister Cho Hyun-dong no engem Treffe vun de stellvertriedenden Ausseminister vun den dräi Länner zu Tokio e Mëttwoch.

Seoul a Washington hu schonn eng Rei Kéiere virdru gewarnt, datt Pjöngjang no enger Rei vu Rakéitentester an de leschte Woche kuerz virdru stoe kéint, fir déi éischte Kéier zanter 2017 nees eng Atombomm ze testen.

D'Spannungen an der Regioun sinn an de leschte Wochen däitlech an d'Luucht gaangen, ënnert anerem wéinst enger Serie vun nordkoreanesche Rakéitentester. De leschte Mount war eng nordkoreanesch Rakéit iwwer Japan ewechgeflunn.

D'Verhale wier "récksiichtslos an zudéifst destabiliséierend", sou déi stellvertriedend US-Ausseministesch Wendy Sherman, déi Nordkorea opgefuerdert huet, "vu weidere Provokatiounen Ofstand ze huelen".