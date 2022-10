D'Bundeskabinett an Däitschland huet e Mëttwoch d'Propose vum Gesondheetsminister Karl Lauterbach (SPD) zu der Legaliséierung vu Cannabis ugeholl.

Dat neit Gesetz gesäit vir, datt ee Cannabis kafen a besëtzen dierf. Bis zu 20 oder 30 Gramm soll ee fir den eegene Konsum am privaten oder am ëffentleche Raum dierfen hunn. Och soll een an engem gewësse Moos selwer Planzen ubauen dierfen.

Fir Konsumenten iwwer 21 Joer gëllt keng Uewergrenz bei dem Pourcentage vum THC am Produkt. Anescht soll dat awer fir Leit tëscht 18 an 20 Joer ausgesinn.

Mat der Gesetzespropos huet de Gesondheetsminister e Punkt am Koalitiounsvertrag ëmgesat. D'Pläng sinn awer nach net finaliséiert. Och zu Lëtzebuerg stoung d'Legaliséierung vum Cannabis am Koalitiounsvertrag. Bis op Weideres kann een hei awer just medezinesche Cannabis a Spidolsapdikte kréien.