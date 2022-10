Am August 2021 waren op der Technescher Universitéit Darmstadt ganz plëtzlech eng Rei Leit schwéier krank ginn. De Verdacht ass séier op Gëft gefall.

Am Laf vun den Ermëttlungen hu Spezialisten a Mëllechtuten a Waassercontaineren un der Uni eng gëfteg Substanz fonnt. Elo soll de Prozess géint eng 33 Joer al Studentin ufänken.

Wéi de Parquet e Mëttwoch matdeelt, muss d'Fra vu Mainz sech vum 8. November u virum Landgericht Darmstadt wéinst versichtem Mord verantworten. Bei der Gëftattack ware siwe Leit krank ginn, eng Persoun war zäitweis souguer a Liewensgefor.

D'Ermëttler ginn dovunner aus, datt déi 33 Joer al Däitsch Staatsbiergerin d'Gedrénks vergëft hat. Si gouf am Mäerz 2022 festgeholl a koum an eng psychiatresch Klinik. D'Uklo gesäit eng Scholdonfäegkeet vir - et ass also méiglech, datt si nom Urteel dauerhaft an eng psychiatresch Institutioun kéint kommen. Dem Parquet no ass d'Fra zanter dem Wantersemester 2017 als Studentin an de Materialwëssenschaftler ageschriwwen.