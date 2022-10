Fir den Ament ass d'Hallschent vun de Reaktere vum franséischen Atompark nach ëmmer ausser Betrib. Dorënner dräi Reakteren heifir zu Cattenom.

Den Zäitpunkt ass denkbar schlecht, de politeschen Drock bei eise franséischen Noperen deementspriechend grouss. Ee vun de Reakteren zu Cattenom soll, Greenpeace Lëtzebuerg no, den nächste Mount nees un d'Netz goen, ouni datt déi néideg Reparaturaarbechte gemaach gi wieren. Fir d'Ëmweltorganisatioun ass dat onverantwortlech.

De Roger Spautz ass responsabel fir Atomenergie bei Greenpeace Lëtzebuerg a seet sech am RTL-Interview besuergt iwwert d'Informatiounen, déi hie viru Kuerzem vum EDF, dem Bedreiwer vu Cattenom, krut.

"Dat ass vun EDF bestätegt ginn, datt se am November de Reakter 1 a Betrib wëllen huelen, ouni datt se déi Deeler, déi vu Korrosioun betraff sinn, géife flécken."

Electricité de France (EDF) schreift effektiv op sengem offiziellen Internetsite datt de Block 1 an Ofsprooch mat de franséischen Atomautoritéite vun der ASN "geschwënn" nees eropgefuer soll ginn an d'Reparaturaarbechte réischt fir d'nächst Joer programméiert ginn. E geneeën Datum gëtt net genannt. D'Maintenanceaarbechten an d'Fléckaarbechte goufen zulescht zu Cattenom och wéinst Streikmouvementer ausgebremst.

Bei de Kontrolle wiere just zwou "liicht Trace vu Korrosioun" am Reakter 1 festgestallt ginn. Greenpeace Lëtzebuerg berouegt dat net. D'Autoritéite wieren nämlech net derfir, de Reakter ouni Reparaturen nees a Betrib ze huelen.

"De President vun der ASN, der Autorité de Surêté Nucléaire, déi de Feu vert musse gi wann e Reakter a Betrib geholl gëtt, deen huet gesot, datt d'Decisioun vun hinnen aus nach net accordéiert ass."

Fir Greenpeace Lëtzebuerg ass allzäit kloer: e Reakter ka just nees un d'Netz goen, wann d'Problemer mam Rascht geléist sinn. Matten an der aktueller Kris bei EDF soll de Luc Rémont als neie Generaldirekter vun Electricité de France iwwerhuelen. Hien ass e Mëttwoch am franséische Senat gehéiert ginn an huet sech do engagéiert fir d'Reakteren nees séier un d'Netz ze huelen. Sou wéi d'Politik dat och gären hätt an zanter dem Summer fuerdert. Eng Zäitschinn huet hien net genannt.

"Dès les premières heures de mon mandat, si vous me confirmer dans cette direction, je me consacrerai totalement à la tête et aux côtés des équipes EDF avec les entreprises de la filière à tenir les engagements de l'entreprise pour la reprise des réacteurs à l'arrêt."

Déi franséisch Regierung fäert virum Hannergrond vun der aktueller Energiekris Backouts am Wanter.

Den Drock, deen déi franséisch Regierung op EDF mécht, ass an den Ae vum Roger Spautz vu Greenpeace e geféierlecht Spill. Hei géife politeschen Aussoe gemaach déi Drock op d'Autoritéite maachen, déi dann eventuell gezwonge wiere fir Reakteren a Betrib ze huelen déi technesch Problemer hunn a wou et eventuell zu engem Accident kéint kommen.