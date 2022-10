Dat sot de franséische President e Mëttwoch op France 2, wou hien eng Stonn laang live am Interview déi aktuell Sujeten a Frankräich kommentéiert huet.

Et misst alles gemaach ginn, fir an dëse Krisenzäiten déi Schwächst an der Gesellschaft ze protegéieren. Dat sot de franséische President Emmanuel Macron e Mëttwoch den Owend op France 2, wou hien eng Stonn laang live am Interview war an déi aktuell Sujete bei eisen Noperen erkläert a kommentéiert huet.

Vu Januar u wäert et dann och cibléiert Hëllefe ginn, souwuel fir Menagen, déi et brauchen, wéi och fir Betriber, déi riskéieren duerch déi héich Energiepräisser an d'Laberenten ze geroden.

En Index op de Paien, wéi et verschidde franséisch Gewerkschafte fuerderen, huet de Macron ausgeschloss, sech awer bereet gewisen, bei der Pensiounsreform mat sech schwätzen ze loossen, wat den Antrëttsalter ugeet, dee jo an d'Luucht wäert oder muss gesat ginn, well de System soss net méi opgeet. Hie kéint sech virstellen, de Pensiounsalter nëmmen op 64 Joer amplaz op 65 ze hiewen.

Am Kader vum Mord um 12 Joer jonke Lola, wat bei eisen Nopere fir vill Diskussioune gesuergt huet, huet de Macron gesot, dass seng Regierung wëlles hätt, méi streng géint déi illegal Immigratioun virzegoen. Et kéint een net méi iwwersinn, dass e groussen Deel vun de Strofdoten a Frankräich vu Leit géif gemaach ginn, déi an enger irregulärer Situatioun a Frankräich wieren, sou de Macron.