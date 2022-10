D'Terrormiliz IS huet d'Attack an der Stad Schiras am Iran revendiquéiert.

An der iranescher Groussstad Schiras sinn iranesche Medien no op d'mannst 15 Mënsche bei engem Attentat virun an am Mausoleum Schah Tscheragh ëm d'Liewe komm. Dosende Leit si blesséiert ginn. Ënnert den Affer sinn och Fraen a Kanner. Ënnert anerem gouf aus engem Auto eraus op schiitesch Pilger geschoss. Den Islamesche Staat huet d'Attack revendiquéiert. Eng Persoun gouf bis ewell festgeholl.