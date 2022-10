Israel an de Libanon ënnerschreiwen En Donneschdeg en Accord, deen d'Grenzen am Mier determinéiert. D'USA hu vermëttelt.

Den israelesche Premier schwätzt an deem Kontext vun engem politesche Succès.

Et kéim net all Dag vir, datt e feindleche Staat Israel géing unerkennen, sou de Jair Lapid.

Israel an d'Nopeschland Libanon sinn offiziell nach am Krich mateneen an et gëtt keng diplomatesch Relatiounen.