Weider mellen d'Autoritéiten, datt op d'mannst véier Leit blesséiert goufen. En terroristeschen Hannergrond gëtt aktuell ausgeschloss.

Bei enger Messerattack an engem Akafszenter zu Mailand sinn de lokalen Autoritéiten no eng Persoun ëm d'Liewe komm an der véier blesséiert ginn. Ënnert de Blesséierten ass och de spuenesche Fussballprofi Pablo Mari.

De presuméierten Täter ass een Italiener vu 46 Joer. Hie soll mental Problemer gehat hunn an ass direkt no der Attack festgeholl ginn. De Mann soll e Messer aus engem Rayon am Supermarché geholl ginn an op d'Leit ronderëm agestach hunn. D'Autoritéite schléissen zu dësem Ament en terroristeschen Hannergrond aus.