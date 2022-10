Mat ronn 10 Millioune Fäll am Joer 2021 war d'Zuel nees däitlech méi héich, wéi déi Jore virdrun.

D'Coronapandemie huet d'Lutte géint Tuberkulos staark ausgebremst. Der Internationaler Gesondheetsorganisatioun WHO no ass d'Zuel vun de Leit bei deenen d'Krankheet ausgebrach ass 2021 eng éischte Kéier zanter Joren däitlech an d'Luucht gaangen, mat ronn 10 Milliounen Fäll.

D'Leit wieren ënnert anerem wéinst dem Lockdown an der Angscht, sech mat Covid unzestiechen, manner bei den Dokter gaangen. D'WHO fäert, datt de Krich an der Ukrain a Konflikter an Afrika an dem Mëttleren Osten kéinten d'Situatioun nach weider verschäerfen.