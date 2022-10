Onbekannter hunn e Freideg e puer Fënsteren am "Spreehotel" ageschloen an hunn do wuel e Feier geluecht.

Et gëtt deemno Indicë fir Brandstëftung. Et misst ee vun engem friemefeindlechen Hannergrond ausgoen, heescht et aus dem sächseschen Inneministère. Déi véier Mataarbechter vum Etablissement, déi sech zur Dotzäit am Haus opgehalen hunn, goufen net blesséiert.

Am fréieren Hotel sollten 200 Flüchtlingen ënnerbruecht ginn. Déi éischt 30 Flüchtlingen sollten den 30. November do logéiert ginn, haaptsächlech Famillje. D'Haus gouf groussraimeg ofgespaart. D'Héicht vum Schued ass nach onkloer. De Service "Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum" am LKA huet d'Ermëttlunge lancéiert. Rezent war och zu Wismar a Mecklenburg-Vorpommern en alen Hotel a Brand gestach ginn, an deem ukrainesch Flüchtlingen logéiert waren.