Iwwer 1 Joer laang gouf et am Irak e Muechtkampf. En Donneschdeg den Owend huet d'Parlament d'Regierung vum Ministerpresident al-Sudani ugeholl.

Zanter der Parlamentswal virun engem Joer gouf et e Muechtkampf am Irak. An enger zanter Méint iwwerfälleger Ofstëmmung gouf de kurdesche Politiker Abdul Latif Raschid schlussendlech virun zwou Wochen als neie President gewielt.

De Raschid huet doropshin de Schiitt Mohammed al-Sudani mat der Bildung vun enger neier Regierung beoptraagt. En Donneschdeg huet d'irakescht Parlament d'Regierung ugeholl, bei där ronn 20 Ministerposte besat goufen.

An enger Ried virum Parlament sot den al-Sudani, "Mir verspriechen eisem groussaartege Vollek éierlech, dee gréisstméiglechen Effort fir e Succès ze maachen". All politesch Autoritéite géingen agebonne ginn, ob si direkt un der Regierung bedeelegt sinn oder net. D'Ziler wiere ganz kloer eng staark Ekonomie mat villen neien Aarbechtsplazen an de Kampf géint Aarmut a Chômage.

Déi nei Regierung steet zwar, ma d'Suerg virun neien Turbulenze bleift. Obwuel d'Beweegung vum schiitesche Geeschtleche Muktada al-Sadr déi meescht Sëtz am Parlament gewonnen huet, ass et déi éischte Kéier zanter 2003, datt d'Beweegung net an der Regierung ass. Ee vun de gréissten Defie fir déi nei Regierung vum al-Sudani dierft den Ëmgang mam al-Sadr a sengen Unhänger sinn.