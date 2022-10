Bei Maintenanceaarbechten en Donneschdeg huet e Mataarbechter vum Fluchhafen zu Frankfurt en Doudegen am Schacht vum Fuerwierk vum Fliger entdeckt.

Wéi d'Police e Freideg matdeelt, wier d'Lufthansa-Maschinn en Donneschdeg de Moien aus der iranescher Haaptstad Teheran komm an zu Frankfurt gelant. Nieft der männlecher Läich hätt eng Sauerstofffläsch am Schacht geleeën.

Weider Informatiounen zu den Hannergrënn huet d'Police bis ewell net, d'Police vu Frankfurt huet d'Ermëttlunge lancéiert.

No der Entdeckung kontrolléiert d'Lufthansa seng Flich an d'iranesch Haaptstad. Iwwerdeem goufen zwee Lufthansa-Flich an ee vun der Duechter Austrian Airlines gestrach, heescht et vun enger Spriecherin vun der Entreprise. E Freideg am Nomëtteg soll doriwwer decidéiert ginn, ob een d'Verbindungen eventuell rëm ophëlt.

Der App "Flightradar24" no huet de Fluch tëscht Teheran a Frankfurt en Donneschdeg knapp fënnef Stonne gedauert.