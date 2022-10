Zanter dem Ufank vun der russescher Invasioun vun der Ukrain huet eng Rekordzuel vu russesche Staatsbierger Russland verlooss.

Tierkei, Georgien an Armenien sinn déi einfachsten Optiounen. Jüddesch Staatsbierger hunn awer gréisstendeels vum Rapatriéierungs-Programm vun Israel profitéiert.

Israel war fir en 43 Joer jonken Onkolog d'Erléisung – déi eenzeg Optioun, wou e mat senger Fra a sengen 3 Kanner konnt hin, vu Moskau, wéi et bis Problemer gouf.

Ilya Fomintsev – jüddeschen Onkolog vu Moskau:

De 24. Februar goung ech eraus op d'Plaz. Ech hat näischt gemaach, mee ech wollt schwätze géint de Krich an der Ukrain, mat deem ech net d'accord sinn. Mee ech hat emol keng Zäit ze protestéieren. Ech gouf direkt ofgefouert an an e Prisong gespaart – e provisoreschen Detentiounszenter, wéi se dat nennen. Duerno krut ech vun engem Geriicht 20 Deeg Prisong.

Mëtt Mee hat de Mann seng Pabeiere vum israelesche Konsulat zu Moskau. Zanter Mëtt August huet en zu Tel Aviv eng nei Heemecht.

Ech hu jüddesch Originnen. Fir an Israel z'emigréieren, war meng eenzeg Optioun, well all Land zou ass fir Russen elo. Et kritt ee sech néierens legaliséiert, et kritt ee kee Kont opgemaach oder eng Firma gegrënnt. Israel war déi eenzeg Méiglechkeet, déi ech hat.

Natierlech gëtt et eng Sproochebarrière fir Israel a villen neien Awanderer hir Originne leien an hirem Gebuertsland Russland, mee fir den Ament iwwerweit d'Gefill vu Fräiheet a Sécherheet dat vum Verlaangeren.

Konstantin Konovalov – Grafiker vu Moskau zu Haifa:

Wa sech enges Daags eppes géif änneren a Russland, an et géif eng Méiglechkeet ginn, zréckzegoen, da géif ech dat net ausschléissen. Well Moskau bedeit mer nach ëmmer immens vill. Et ass schwéier säin Doheem opzeginn. Ech wëll zréck, mee net an der aktueller Situatioun.