Uechtert ganz Westeuropa sinn d’Zuele vun den Asylanten dëst Joer staark geklommen.

Si leie mëttlerweil quasi esou héich wéi un der Spëtzt vun der Flüchtlingskris 2015. A rieds geet net vun den iwwer 4 Milliounen ukrainesche Flüchtlingen, déi d’Asylprozedur net mussen duerchlafen, mee vun de Syrer, Afghanen an Afrikaner aus Krichsregiounen. D’Immigratioun ass déi eng Kris ze vill den Ament, op déi d’Politik keng Äntwert huet.

Keen an Europa schéngt virbereet op dat, wat sech ukënnegt, op dat, wat sech zu Bréissel am Quartier Schuman zum Beispill, quasi ënnert den Ae vun der Kommissiounspresidentin Von der Leyen, ofspillt. Den Asylantesystem an der Belsch ass ënner Drock. Honnerte schlofen dobaussen, well se néierens Plaz fannen. Vill besetze Gebaier, déi fir ukrainesch Flüchtlinge renovéiert goufen, well d’Belsch hire rechtlechen Obligatiounen net nokënnt. Et besteet ze wéineg Wunnraum.

"Mir kommen heihinner squattéieren, mee mir halen d’Plaz propper, fir dass d’Regierung sech net ka beschwéieren a soen: “Dir passt op näischt op.” Kuckt roueg. Et ass iwwerall propper.", esou den Nasrullah Khalid, en Asylant aus Afghanistan.

Vill vun de Concernéierte sinn an enger Prozedur, hu Pabeieren a si mëttlerweil unerkannt. Si sinn net méi illegal, mee et huet ee just keng Léisung fir se.

"Als Asylant, soubal ee seng Demande gemaach huet, huet ee Recht, an engem Migrantenheem ënnerbruecht ze ginn. De belsche Staat hält sech awer net drun. D’Situatioun verschlechtert sech an d’Leit mussen iergendwou squattéieren. Hei hu se en eidelt Gebai besat, fir net mussen op der Strooss ze liewen."

Et gëtt zu Bréissel Plaz fir e puer Dausend Asylanten, mee eleng am September hunn der iwwer 4.000 Neier Asyl ugefrot. Ronn 27.000 waren et der bis ewell dëst Joer. Ronn 26.000 waren et der dat ganzt lescht Joer. D’Zuel klëmmt, net nëmmen an der Belsch. D’Kris entwéckelt sech – gëtt just ausgeblent vun deenen anere Schantercher: mat Energie an Inflatioun ass d’Politik op de Limitte vun hirem Attentiounsdefizit ukomm.

Et wier naiv ze denken, dass déi vu Rietsextremiste gedroe Regierung a Schwede bestrieft wier, eng Léisung ze sichen, wa se Neijoerschdag vun Tschechien d’Presidence iwwerhëlt.