E Samschdeg géint 14.30 Auer koum et op der Landstrooss bei Kruchten (Krees Bitburg-Prüm) zu enger Kollisioun tëscht engem Auto an engem Minibus.

Den Automobilist huet um Enn vun enger Lénkskéier d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer an ass säitlech an e Minibus gerannt, deen entgéint komm ass. De 24 Joer jonke Chauffer aus dem Auto ass am Laf vum Samschdeg den Owend am Spidol un de Suitte vu senge Blessure gestuerwen. De Bäifuerer gouf schwéier blesséiert

En 61 Joer ale Mann aus dem Minibus ass nach op der Plaz gestuerwen. Déi 7 aner Persounen aus dem Minibus gouf liicht bis schwéier blesséiert a koumen an d'Spidol.

De Parquet huet eng Enquête an d'Weeër geleet, fir d'Ëmstänn vum Accident ze klären.

D'Streck tëscht Nusbaum a Bollendorf war wärend e puer Stonne komplett fir den Trafic gespaart.

Am Asaz war ënnert anerem och de Rettungshelikopter vun der Air Rescue.