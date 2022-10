Zu Morbi am Staat Gujarat am Weste vun Indien sinn Honnerte vu Leit an d'Waasser gefall. Et si Kanner ënnert den Affer.

Déi Bréck war rezent renovéiert ginn. D'Regierung lancéiert eng Enquête, fir erauszefannen, wéi et zu deem Incident konnt kommen. 17 Leit sinn den Ament am Spidol.