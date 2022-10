An de Regiounen, déi am häertste getraff goufen, géif et wéineg Hoffnung ginn, nach Iwwerliewender ze fannen. Vill Leit gi vermësst.

Méi ewéi d'Hallschent vun den Affer si wéinst den Iwwerschwemmungen, respektiv Äerdrutschen, ëm d'Liewe komm, déi vum Tropestuerm Nalgae op der südlecher Insel Mindanao ausgeléist goufen. Déi gëtt eigentlech net dacks vun Tropestierm getraff, mä wann, da si se méi déidlech ewéi op aneren Insele vun de Philippinnen. Eng 20 Stierm treffen d'Land all Joers.