E Méindeg goufen d'Mënschen am Disney-Park vun engem Lockdown iwwerrascht. Fir aus dem Resort eraus muss een un 3 Deeg hannerteneen negativ getest ginn.

D'Verwaltung vun der Stad huet erkläert, datt jiddereen, deen zanter en Donneschdeg am Park agetraff ass, sech dräi Deeg hannerteneen negativ op de Coronavirus teste muss, éier een aus dem Resort gelooss gëtt. Donieft goufen d'Visiteuren opgeruff, "Gruppen-Aktivitéiten" ze vermeiden.

Disneyland Shanghai hat virop matgedeelt, datt de Park "an Accord mat de Seuchen-Oploen temporär mat direkter Wierkung zougemaach" gëtt. Weider heescht et, et géing een "d'Gäscht informéieren", soubal een e "confirméierte Rendez-vous fir d'Reouverture vum Betrib" hätt.

Scho virum Lockdown war d'Zuel u Visiteuren am Resort wéinst de Corona-Mesurë limitéiert ginn.