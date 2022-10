Vum éischte Januar u wier de Lula deemno den neie Präsident vum gréisste Land Latäinamerika.

Et wier e Gefill vun der Erliichterung gewiescht, wéi een d’Nouvelle vun der Victoire vum Lénks-Politiker Luiz Inacia Lula da Silva als neie Präsident vu Brasilien gewuer ginn ass. Dat seet den LSAP-Ausseminister Jean Asselborn am RTL Interview. Domat hätt een elo een Autokrat manner op der Welt.

De Jean Asselborn iwwert de Walausgang a Brasilien

Et war just eng knapp Victoire an der Nuecht op e Méinden. Mat 50,9 Prozent vun de Stëmmen huet de Lula d’Elektiounen a Brasilien gewonnen. An enger éischter Reaktioun weist den Ausseminister Jean Asselborn sech zefridden: "Et ass eng ganz gutt Saach, wat d’Brasilianer fäerdeg bruecht hunn. Mer hunn elo een Autokrat manner op der Welt. Gëschter Owend nach huet de President vun dem Tribunal, wat sech ëm d’Elektiounen a Brasilien bekëmmert, gesot, datt d’Walen net méi ze kontestéiere sinn. Och de President vun hirem Kongress, dee ganz no beim Bolsonaro ass, huet gesot, datt d’Resultat unzëerkennen ass."



Vum éischte Januar un wier de Lula deemno den neie Präsident vum gréisste Land a Latäinamerika. E Präsident, deen awer och wéinst Korruptioun 2018 am Prisong war, an tëscht 2003 an 2010 d’Land schonn emol regéiert huet. Trotzdeem, d'Welt kéint e wéineg Opootmen, sou den Ausseminister: "Och wann net alles op eiser Linn ass. T'ass en Debat, deen nach muss stattfannen, och mam Handel. Dat geet alles net sou einfach iwwert d’Bün. Mee et ass erëm en demokrateschen Debat méiglech a Brasilien."



Brasilien kéint esou Europa nees méi no kommen. Fir den neie Präsident wäert elo d'Haaptmissioun awer sinn, e gespléckte Land nees zesummenzeféieren: "Ech mengen, dass de Lula mat senger Erfarung aus den 2 éischten Amtsperioden et fäerdeg bréngt, fir d’Brasilianer beieneen ze bréngen. An en denkt och un den Amazonas. E sot, e wëllt den indigene Vëlker am Amazonas méi Matsproocherecht ginn."

A mat deem Matsproocherecht hofft een dann, dass an Zukunft Schluss ass mat der Zerstéierung vum Reebësch a Brasilien.

De Philip Crowther bericht fir RTL aus Rio

58,2 Millioune Stëmme krut de rietsextreme brasilianesche President Bolsonaro. 60,3 Millioune Stëmme krut säin Erausfuerder, de fréiere President Lula. Domat ass de Sozialist Lula de Walgewënner. De Verléierer awer huet bis ewell net reagéiert. Explikatioune vum Petz Bartz.

Vun de Faarwen an den Tréinen hir war et wéi een Ausscheeden aus enger Futtball-Finall am 11-Meter-Schéissen. De Bolsonaro-Gleewegen hire “Messias” ass deen éischte brasilianesche President, deen et net bis an en zweet Mandat gepackt huet. E koum just op 49,1% - säin Erausfuerderer Lula dogéint op 50,9.

De Bolsonaro hat bewosst polariséiert. Haass a Misogynie waren Deel vu senger Politik. En hat e Léiermeeschter zu Washington sëtze vun deem e vill ofgekuckt huet. En huet bis ewell net op seng Roll als Verléierer reagéiert.

De Lula steet domat virun der grousser Erausfuerderung en déif gespléckt Land erëm probéieren zesummen ze bréngen. Déi ëmstridde Waffegesetzer vu sengem Virgänger wëllt e réckgängeg maachen. De Reebësch erëm schätzen, vun deem d’Zerstéierung ënnert sengem Virgänger 70% zougeholl hat. Mee virun allem versprécht en e Plus ze sinn um Plang vun de Mënscherechter.