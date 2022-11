De Fraktiounschef sot en Dënschdeg, d'Situatioun wier eescht genuch, fir de Matt Hancock mat "effet immédiat" ze suspendéieren.

De fréiere brittesche Gesondheetsminister Matt Hancock flitt aus der Fraktioun vun der Konservativer Partei, well hien bei der brittescher Versioun vum Dschungelcamp matmécht.

Kritiker geheien him vir, zousätzlech Suen ze verdéngen, amplaz sech ëm seng Wieler ze këmmeren.

De fréiere Gesondheetsminister ass nach ëmmer fir vill Leit d'Gesiicht vun der Corona-Pandemie. Hien huet am Juni zejoert missten zeréck trieden, well hien eng Affär mat enger enker Mataarbechterin hat an dobäi géint seng eege Corona-Reegele verstouss hat.