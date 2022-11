Iwwert dee Wee solle Stroum an domat Käschte fir d'Gemengen gespuert ginn.

Bei eise belschen Nopere ginn en Dënschdeg op ville Plazen d'Luuchten aus, respektiv guer net méi un. An 164 Gemengen an der Wallonie wäert vun haut un a bis Enn Mäerz nächst Joer tëscht Hallefnuecht a 5 Auer moies d'Stroossebeliichtung net méi ugemaach ginn.

Plazen déi vill frequentéiert ginn oder wou méi heefeg Accidenter geschéien, bleiwen awer och weider beliicht.

A ronn der Hallschent vun de Gemengen bleiwe scho vun en Dënschdeg un d'Luuchten aus. An deenen anere gëllt d'Mesure eréischt vum 1. Dezember un. Et bräicht een déi Zäit, fir dat Ganzt technesch ëmzesetzen.

Mat där Aktioun geet d'Zäit an där d'Luuchten nuets u sinn, wärend 4 bis 5 Méint ëm 37 Prozent erof. Iwwert dee Wee kéint, Estimatiounen no, Stroum am Wäert vun ronn 12 Milliounen Euro gespuert ginn.