Viru gutt dräi Méint waren déi éischt Fäll registréiert ginn. An tëscht ginn et 400 confirméiert a ronn 1.400 Verdachtsfäll.

D'Weltgesondheetsorganisatioun mécht sech Suergen ëm de Libanon, wou uechter dat ganzt Land d'Cholera ausgebrach ass. Virun engem Mount haten d'Gesondheetsautoritéiten déi éischt Fäll zënter 3 Joerzéngte gemellt. An Tëschenzäit ginn et méi wéi 1.400 Verdachtsfäll, knapp 400 Fäll goufen am Laboratoire confirméiert a 17 Mënsche si bis elo gestuerwen.

D'WHO geet dovunner aus, datt d'Krankheet, bei där d'Leit ënner staarkem Duerchfall leiden, aus Syrien ageschleeft gouf, wou och dat ganzt Land betraff ass an et iwwer 20.000 Verdachtsfäll ginn,

Am Libanon ass d'Situatioun allerdéngs komplizéiert, well d'Land schonn duerch aner Krise geschwächt ass. Virop gëtt et am Libanon eng schro politesch a wirtschaftlech Kris. Zum Deel hu Klinicke kee Stroum a vill Leit kee proppert Drénkwaasser.

Impfstoff gëtt et net vill, esou datt elo probéiert gëtt, eng 600.000 Dosissen ze kréien, fir op d'mannst déi Leit ze schützen, déi besonnesch vulnerabel sinn.

Cholera kann duerch en héije Flëssegkeetsverloscht dozou féieren, datt d'Niere versoen an d'Leit stierwen. Mat deene richtege Medikamenter léisst d'Krankheet sech awer gutt behandelen.