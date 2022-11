Dat westafrikanescht Land kämpft den Ament géint déi schroosten Iwwerschwemmungen zënter Joren.

Aktuellen Zuelen no si bis elo méi wéi 600 Mënschen ëm d'Liewe komm. Quasi all Regioun kritt d'Iwwerschwemmunge ze spieren. 2,8 Millioune Mënsche si betraff. 82.000 Haiser goufen zerstéiert oder komplett vum Waasser mat ewechgerappt.

En vue vun der Weltklimakonferenz déi aner Woch an Ägypten kënnt aus Nigeria de klore Message, datt d'Leit do an an der ganzer Sahelzone un der Front vun der Klimakris stinn a méi Hëllef brauchen, fir déi akut Suitten dovunner ze bekämpfen.