D'Stad un der Côte d'Azur huet aktuell mat Héichwaasser an Äerdrutscher ze kämpfen.

Zu Nice goufen et uerg Iwwerschwemmungen. Deeler vun der Promenade stoungen ënner Waasser.

Eng 19 Joer al Fra ass ronn zwee Kilometer vum Waasser matgerappt ginn a gouf an d'Mier erausgeschwemmt. Si gouf awer vun de Pompjeeë gerett. Den ieweschte Buergermeeschter schwätzt vum Wonner vun Nice.

Zu Beaulieu-sur-Mer an der Banlieue vun Nice gouf et och en Äerdrutsch. Dobäi ass e Bam vu 25 Meter op d'Gleiser gefall an den den Zuchtraffik a Richtung Italien huet bis op Weideres misse gestoppt ginn.