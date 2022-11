Am ganze ginn 100 Milliarden Dollar mobiliséiert an d'Zil ass et, bis 2035 100 Gigawatt propper Energie zur Verfügung ze stellen.

D'USA an déi Vereenegt arabesch Emirater annoncéiere kuerz virun der Weltklimakonferenz an Ägypten e Partenariat a Milliardenhéicht fir den Ausbau vu méi ëmweltfrëndlechen Energien. Béid Länner verspriechen Investitiounen, fir d'Emissioune vun CO2 a Methan ze reduzéieren, si wëllen d'Schwellelänner bei der Energietransitioun ënnerstëtzen an d'Atomkraaft ausbauen.