Dës Dot ass en Dënschdeg zu Heide passéiert. D'Fra ass an der Klinik un hire schwéiere Blessure gestuerwen.

D'Affer war mat hirem Jong vun 13 Joer op der Strooss ënnerwee, wéi nieft hir en Auto stoe bliwwen ass. Hei ass hire Mann aus dem Auto geklommen an huet déi 37 Joer al Fra erschoss. Dono ass de 54 Joer ale Mann zeréck an de Won geklommen an huet sech op de Policebüro féiere gelooss, wou hie sech der Police gestallt huet. Wéi et vun den Autoritéiten heescht, liewe béid Elterendeeler vum Kand getrennt, sinn awer net gescheet.

De Parquet huet de Mann wéinst Mord verhafte gelooss. De Chauffer vum Won, deen am Ufank als Mattäter ugesi gouf, gouf zwar vun der Police festgeholl. Fir hie gouf awer, well keen dréngende Verdacht bestanen huet, keen Haftbefeel vum Parquet ordonnéiert.

D'Affer koum nach an d'Spidol, ass do awer kuerz drop un hire schwéiere Blessure gestuerwen. Den 13 Joer ale Jong gouf mat engem Schock ageliwwert.