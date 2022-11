E Mëttwoch huet Nordkorea iwwer zéng Rakéite vun "ënnerschiddlechster Aart a Richtung Osten a Westen" geschoss, wéi d'südkoreanesch Arméi matdeelt.

Fir d'éischt Kéier zanter dem Enn vum Korea-Krich uganks de 50er Jore wier eng vun de Rakéite an der Géigend vun der südkoreanescher Grenz op Séi ageschloen - nëmme 57 Kilometer ëstlech vum südkoreanesche Festland.

Esou e Virfall wier "immens rar an net akzeptabel", huet de südkoreanesche President Yoon Suk Yeol matgedeelt an erkläert, datt et e "faktescht Andréngen" vun Nordkorea an d'südkoreanescht Gebitt war.

Als Reaktioun op den Tëschefall huet d'südkoreanescht Militär 3 Rakéiten an d'Richtung vun der Plaz am Mier geschoss, wou déi nordkoreanesch Rakéit virdru gelant war.

Nom Ofschéisse vun de Rakéite goufen d'Awunner vun der südkoreanescher Insel Ulleungdo iwwert d'Tëlee opgefuerdert, sech an "ënnerierdesche Schutzraim" a Sécherheet ze bréngen. Doriwwer eraus gouf och de Loftalarm fir d'Insel aktivéiert.

Och Japan confirméiert d'Ofschéisse vu Rakéiten aus Nordkorea aus. D'japanesch Garde-Côtes hunn d'Schëffer dowéinst opgeruff, virsiichteg ze sinn. De japanesche Regierungschef Fumio Kishida huet erkläert, deemnächst eng "national Sécherheetssëtzung" anzeberuffen.

En Expert vum südkoreanesche Sejong-Institut schätzt de Virfall als "déi aggressiivst a menacéierenst arméiert Muechtdemonstratioun géint de Süden zanter 2010" an. Elo wier een an enger "geféierlecher an instabiller Situatioun, déi zu arméiere Konflikter féiere kéint". Am Mäerz 2010 ware 46 Südkoreaner bei enger Attack duerch en nordkoreanescht Unterseeboot ëm d'Liewe komm. Am November dat selwecht Joer sinn zwee Zaldote vun der südkoreanescher Marinn ëmkomm, wéi Nordkorea eng Insel un der Grenz ugegraff hat.

Eréischt e puer Deeg éier déi nordkoreanesch Rakéiten e Mëttwoch ofgeschoss goufen, hat Pjöngjang d'USA a Südkorea no gemeinsame militäresche Fluchübunge gewarnt, datt béid Länner deier bezuele géingen, falls si den Norden ugräife géingen.

D'Grenz op Séi tëscht Süd- an Nordkorea gouf nom Enn vum Koreakrich 1953 vu de Vereenten Natioune gezunn, Pjöngjang huet dës allerdéngs bis haut net unerkannt. Am Laf vun der Zäit koum et un der Grenz ëmmer erëm zu Tëschefäll tëscht béide Länner.