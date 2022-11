Um Enn misst d'Walresultat egal wéi akzeptéiert ginn, fënnt de Lëtzebuerger Ausseminister. An awer mécht hie sech och Suergen ëm de Fridden an Israel.

An Israel zeechent sech eng kloer Victoire fir den Oppositiounschef a fréiere laangjärege Premier Benjamin Netanjahu of. Wéi e Mëttwoch am fréien Owend 86% vun de Stëmmen ausgezielt waren, koum den Netanjahu-Bloc schonn op 65 vun den 120 Sëtz an der Knesset. Méiglech gëtt déi Victoire mat Hëllef vun de reliéisen Zionisten – enger fundamentalistescher, ultra-nationalistescher Vereenegung, déi sécher vill politesch Ziler huet, dorënner awer net de Fridde mat de Palestinenser. Eng Entwécklung, déi dem LSAP-Ausseminister Jean Asselborn Suerge mécht.

Walen an Israel/Reportage Diana Hoffmann

Et wier eng demokratesch Wal an Israel gewiescht, déi et heescht ze akzeptéieren, sou de Jean Asselborn an enger éischter Reaktioun. Et dierft een nämlech net aus Lëtzebuerg, vun Europa aus bewäerten, wéi d'Leit an Israel solle stëmmen.

"Wann déi Koalitioun vum Benjamin Netanjahu zustane kënnt, do ass eng rietsextrem Partei dran. Et ass virun allem eng Partei, déi vum Ben Gvir, dee schonn e puermol vum Geriicht condamnéiert ginn ass wéinst Extremismus a Rassismus. Dat ass eng Saach, déi net gutt ass. Mee bon et muss een akzeptéieren. Dat zweet ass, dass den Netanjahu nach ni eng Zwee-Staate-Léisung wollt."

Iwwerzeegungen, déi dem Ausseminister no net an déi richteg Richtung féieren.

"Et ass e Vollek op der Welt, dat heescht Palestina, dat keen Territoire a kee Staat huet. De Fridden an där Regioun hänkt a mengen Aen dovunner of, dass mer och alles maachen als Weltgemeinschaft, dass d'Palestinenser och e Staat kréien."

Lo misst ee kucken, wéi eng Victoire vum Netanjahu sech op divers Accorde mat arabesche Länner wéi Marokko oder d'Emirater auswierkt.

Mat där méi wéi ugeduechter total-rietser Koalitioun riskéiert sech Israel, ëmmer méi wäit ewech ze beweege vun den aktuell gestachenen Ziler. Déi virulent zionistesch an anti-arabesch Rhetorik am arabeschen Deel vun der Welt kéint zu engem Problem gi fir d'Abraham-Accorden, déi Tel Aviv wirtschaftlech mat ënnert anerem Dubai a Katar verbonnen hunn. Den 73-Joer alen Netanjahu ass eleng schonn eng vun de kontroverséiertste Figure vun der israelescher Politik, well e sech géint international Léisunge strieft.

D'Partei vum 73 Joer alen Netanjahu, géint dee grad eng Enquête wéinst Korruptioun am Gaang ass, koum bis elo op 32 vun am ganzen 120 Sëtz am Parlament. Déi vum aktuelle liberale Premier Yair Lapid op 24.

Eng Netanjahu-Victoire wier och eng ganz perséinlech: d'Immunitéit vum Mandat vum Premier géif him et erlaben, eng Abzuel u Korruptiounsprozesser ze evitéieren. Et wier domat en Echec fir d’Justiz.

Fir d'éischt Kéier an der Geschicht vun Israel koum e rietsextreemt Bündnis op déi 3 Plaz.

D'reliéis-zionistesch Partei vum Ben-Gvir gëllt als Kinneksmécher. Duerch d'Koalitioun mat dëser wäert den Netanjahu no engem Joer Paus zréck un d'Muecht kommen.

De palestinensesche President Mohammad Shtayyeh huet déi international Gemeinschaft dozou opgeruff, säi Vollek géint eng aggressiv israelesch Politik vu rassistesche Parteien ze protegéieren.